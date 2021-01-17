Танкисты Балтийского флота исполнили мечту подростка из детского дома

Танкисты армейского корпуса Балтийского флота исполнили новогоднее желание 12-летнего мальчика. Он мечтал узнать, как это — находиться внутри настоящего танка.

Об этом журналистам рассказал представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов. Его слова процитировало РИА «Новости». Танкисты исполнили новогоднюю мечту 12-летнего Максима из Калининграда, которого воспитывают в центре помощи детям «Надежда». Там живут ребята, которые остались без попечения родителей.

Мартов рассказал, что Максим «захотел узнать, что представляет из себя настоящий боевой танк». Подростка взяли в парк боевых машин. Там командир танкового взвода лейтенант Максим Карталов показал мальчику танк Т-72Б3М и рассказал, как он работает и какими основными характеристиками обладает. Карталов также перечислил преимущества, которыми этот танк обладает перед подобными.

После этого школьника посадили на место механика-водителя. Мальчику разрешили запустить двигатель и прицелиться из обновленного прицела «Сосна-У» главного оружия Т-72Б3М — 125-миллиметровой гладкоствольной пушки. Все это Максим делал под руководством командира танкового взвода.

Максиму также рассказали, где у этой модели танка расположен боезапас, какое оружие имеют при себе танкисты, как и где они его хранят и как общаются между собой.