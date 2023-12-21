Общество 21 декабря 2023, 13:03 Танкеры с российской нефтью застряли на пути в Индию Bloomberg: шесть танкеров с российской нефтью Sokol остановились по пути в Индию РИА «Новости»

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Шесть танкеров, перевозящих российскую нефть марки Sokol, остановились по пути в Индию по неизвестной причине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сервис отслеживания судов.

По данным авторов публикации, за последние четыре недели на индийские нефтеперерабатывающие заводы должно было поступить около пяти миллионов баррелей нефти Sokol. Однако танкеры, перевозившие эту нефть, застряли по пути к пункту назначения. Агентство уточнило, что пять кораблей принадлежат «Совкомфлоту».

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Один из танкеров простаивает более месяца. Речь идет о судне NS Century, которое остановилось к югу от Шри-Ланки 18 ноября. Корабль должен был доставить нефть в индийский порт Вадинар.

Bloomberg не исключило, что одной из причин задержки могли стать санкции США. Под ограничения Соединенных Штатов попали танкеры, перевозящие российскую нефть, стоимость которой выше установленного странами G7 потолка цен.

Минфин США посчитал успешным использование потолка цен на российскую нефть. По данным ведомства, российские доходы сократились при поддержании стабильности на энергетических рынках.