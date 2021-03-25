Танкеры с российской нефтью застряли из-за севшего на мель судна в Суэцком канале

Танкеры, перевозившие российскую нефть, застряли в Суэцком канале. Движение оказалось заблокировано из-за контейнеровоза Ever Given, севшего на мель. Об этом сообщил РБК.

Огромный контейнеровоз Ever Given в среду сел на мель в южной части Суэцкого канала и заблокировал движение. Севшее на мель судно развернуло поперек прохода, что образовало пробку более чем из 100 судов.

По оценке сервиса TankerTrackers, застрявшие из-за аварии танкеры в совокупности перевозили более 10 миллионов баррелей нефти. Из них 26% объемов топлива приходится на танкеры, осуществляющие поставки из России. Общая стоимость российской нефти, заблокированной в Суэцком канале, оценивается в 160 миллионов долларов (около 12,2 миллиарда рублей).

Контейнеровоз Ever Given следовал под панамским флагом. Судно направлялось из Китая в нидерландский Роттердам. Контейнеровоз частично удалось снять с мели, но оно до сих пор перекрывает движение по Суэцкому каналу. Как только судно изменит свою позицию, движение восстановится. Если не возникнет дополнительных проблем, вся операция может занять до двух дней.

Россия по итогам 2020 года нарастила экспорт нефти в США до рекордных объемов. Об этом ранее сообщили в американском Минэнерго.