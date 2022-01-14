Танк, обреченный на вырождение. Зубру Беловежской Пущи предсказали незавидную судьбу

Зубры, обитающие на территории Беловежской Пущи, обречены на вырождение. Причиной этого является низкое генетическое разнообразие популяции, заявил «360» замдиректора информационно-аналитического центра охотконтроля Минприроды РФ Алексей Вайсман.

В данный момент в России действует устойчивая программа «Зубр». Ее сотрудники занимаются формированием диких стад зубров в лесостепной полосе, отметил Вайсман.

«Зубр не лесное животное, его туда в позднем Средневековье просто загнали. Это животное лесостепное. В лесу ему находиться неудобно, он как танк», — объяснил представитель Минприроды.

По его словам, в национальном парке «Орловское полесье», «Орловские засеки» на основе специализировано направленного разведения формируются дикие вольные группы зубров. Привозится сперма и яйцеклетки быков из Голландии, так как там с Первой мировой войны осталось свое поголовье.

«Происходит скрещиваемость наиболее далеких друг от друга особей», — заявил эксперт.

Все зубры в мире, по его словам, потомки 12 особей. Под влиянием эффекта «бутылочного горлышка» (процесс, при котором происходит резкое сокращение генофонда животных, а затем — восстановление) после Второй мировой войны в мире, как отметил Вайсман, осталось порядка четырех или пяти предковых геномов зубров.

«По всем законам популяционной генетики в этом виде они обречены на вырождение. Слишком низкое генетическое разнообразие популяции», — заключил он.

Ранее Алексей Вайсман объяснил причину массовой гибели зубров на польско-белорусской границе. По его словам, так происходит потому, что зубры обладают проблемами со зрением, из-за которых получают травмы от колючей проволоки.