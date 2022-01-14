Танк, обреченный на вырождение. Зубру Беловежской Пущи предсказали незавидную судьбу
Представитель Минприроды РФ Вайсман заявил, что беловежские зубры обречены на вырождение
Зубры, обитающие на территории Беловежской Пущи, обречены на вырождение. Причиной этого является низкое генетическое разнообразие популяции, заявил «360» замдиректора информационно-аналитического центра охотконтроля Минприроды РФ Алексей Вайсман.
В данный момент в России действует устойчивая программа «Зубр». Ее сотрудники занимаются формированием диких стад зубров в лесостепной полосе, отметил Вайсман.
«Зубр не лесное животное, его туда в позднем Средневековье просто загнали. Это животное лесостепное. В лесу ему находиться неудобно, он как танк», — объяснил представитель Минприроды.
По его словам, в национальном парке «Орловское полесье», «Орловские засеки» на основе специализировано направленного разведения формируются дикие вольные группы зубров. Привозится сперма и яйцеклетки быков из Голландии, так как там с Первой мировой войны осталось свое поголовье.
«Происходит скрещиваемость наиболее далеких друг от друга особей», — заявил эксперт.
Все зубры в мире, по его словам, потомки 12 особей. Под влиянием эффекта «бутылочного горлышка» (процесс, при котором происходит резкое сокращение генофонда животных, а затем — восстановление) после Второй мировой войны в мире, как отметил Вайсман, осталось порядка четырех или пяти предковых геномов зубров.
«По всем законам популяционной генетики в этом виде они обречены на вырождение. Слишком низкое генетическое разнообразие популяции», — заключил он.
Ранее Алексей Вайсман объяснил причину массовой гибели зубров на польско-белорусской границе. По его словам, так происходит потому, что зубры обладают проблемами со зрением, из-за которых получают травмы от колючей проволоки.