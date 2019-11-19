Танец уфимки на крыше движущегося авто попал на видео
Жительница Уфы Альзира Загидулина исполнила национальный танец прямо на крыше движущегося авто, передает портал ToDay News Ufa.
По данным издания, видео с танцем молодая горожанка разместила в соцсетях под тегом #башкортбейеу в рамках флешмоба, который запустил глава республики.
«Дни.ру» заметили, что девушка в национальном костюме танцует не только на крыше машины, но также и на проезжей части, в кабине чертового колеса, в салоне автобуса, на эскалаторе и крыше торгового центра. Уфимка призналась, что как минимум три раза рисковала жизнью во время съемок ролика.