Общество 09 января 2024, 23:35 Танец старшеклассника с Кубани в костюме Снегурочки проверят на пропаганду ЛГБТ Unsplash

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Управление образования Краснодарского края проверит на пропаганду ЛГБТ* сценку старшеклассников, сообщил Telegram-канал Readovka. Во время выступления переодевшийся в Снегурочку мальчик станцевал возле посоха Деда Мороза.

Провокационную сценку показали во время выступления школьной команды КВН в Динском районе. Старшеклассник сбросил с себя шапку и начал расстегивать шубу, используя посох как имитацию шеста и расхаживая вокруг него.

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Школьники встретили выступление овациями, однако попавшие в открытый доступ видео разгневали их родителей, которые обратились в управление образования. Ведомство пообещало провести проверку как отдельной сценки, так и образовательного учреждения.

Представители районной администрации заявили, что официальных жалоб на представление они не получили. Необычную миниатюру они назвали пародией на похожий эпизод из мультфильма «Ну, погоди!».

Ранее гимназию Екатеринбурга обвинили в пропаганде ЛГБТ* из-за мальчиков, надевших женские платья на праздничный концерт.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.