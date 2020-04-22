«Танчикам» 10 лет. Как World of Tanks стала культовой в России

Легендарной стрелялке World of Tanks исполняется 10 лет. За это время ее создатель Виктор Кислый стал долларовым миллиардером, а игра — знаковой для тех, кому за 30. О феномене «танчиков» — в материале «360».

Виктору Кислому 43 года. Он родился в Минске, окончил физтех Белорусского госуниверситета. В 1998 году вместе с друзьями создал компанию Game Stream, которая занималась офшорным программированием — писала код для иностранных заказчиков. Тогда же вместе с другими разработчиками основал игровую студию Wargaming. В 2010 году она выпустила свой самый успешный продукт — World of Tanks («Мир танков»). А в 2016-м Кислый стал первым миллиардером в игровой индустрии на территории бывшего СССР. Bloomberg в то время оценивал стоимость Wargaming в 1,5 миллиарда долларов.

Тогда же программист рассказывал РБК, что лидеры игрового рынка тратят по 2-5 миллионов долларов в день на продвижение. Кроме того, «много тянет» персонал и аренда помещений. В Минске и США на компанию Кислого к тому моменту работали четыре тысячи сотрудников.

Источник фото: worldoftanks.ru

В момент запуска в 2010 году танковых игр на рынке не было, вспоминал он.

«Мы были маленькие, нас все любили, нам многое прощали», — рассказывал Кислый «Игромании». Конкуренцию составляли только западные игрушки: World of Warcraft, Contra, Eve.

«Сейчас рынок изменился. Стал более конкурентным — появились Fortnite, Epic, да и китайцы идут со своими играми. Число игроков на планете выросло, женщины уже все поголовно геймеры», — отмечал программист.

Также, по словам Кислого, за 10 лет кардинально изменилось отношение к играм: теперь их воспринимают не как ерунду для школьников, а как нормальный досуг, замену просмотра «тупой комедии».

Источник фото: worldoftanks.ru

World of Tanks выпускалась изначально под ПК для игры онлайн. Игрок выбирает танк времен Второй мировой и в составе случайно подобранной команды или вместе с друзьями ведет бои.

На выбор есть танки из СССР, Германии, США, Чехословакии, Франции, Японии и других участников тех событий. Одно сражение длится в среднем от 5 до 15 минут.

«Игроков держит сама игровая механика „я в танке“, — убеждал Кислый, — он ездит как машина, как трактор, вперед-назад. Можно развернуться задом, заехать за угол. Есть башня, она вращается и нацеливается на врага, есть броня, которая сдерживает при определенных углах определенные снаряды».

При этом глава студии признавал, что в World of Tanks наберется «несколько миллионов» мужчин, по выражению журналиста, «за сорок с пивным пузом».

«У нас охвачено все мужское население: кто играл, кто потом вернулся, кто-то играет сейчас, кто-то — с друзьями, отцами, детьми. То есть почти демографический срез по мужчинам, но основная монетизация, как мы и рассчитывали, приходится на… возраст после 35», — говорил миллиардер изданию.

Источник фото: worldoftanks.ru

Кислый называл игру культурным явлением на территории России, Белоруссии, Казахстана и Украины, о котором «стыдно не знать и даже не попробовать».

Релиз World of Tanks состоялся 12 августа 2010 года. Начиная с 22 апреля 2020 года на платформе пройдет цикл игровых событий «Десятилетие». Игроки смогут выполнять специальные задачи и получать за это юбилейные монеты.

При этом изначально бесплатную World of Tanks критикуют за то, что в прокачку танка на высоких уровнях приходится вкладывать деньги. А также из-за того, что шутер «не ставит целью достоверно воссоздать танковые сражения» и «не пытается научить игрока разбираться в военной технике».