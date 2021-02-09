Российская Федеральная таможенная служба завела дело против подразделения H&M. Все дело — в неуплате пошлин на 3,1 миллиарда рублей. Об этом написал Bloomberg со ссылкой на документы.

По предварительным данным, сеть магазинов одежды не включила в декларации часть лицензионных сборов в адрес своей шведской материнской компании при импорте товаров в 2016–2019 годах. Тем не менее неизвестно, о каких именно сборах идет речь.

Источник издания сообщил, что после аудита в 2019 году H&M заплатила 3,1 миллиарда рублей, чтобы покрыть несоответствие. Но это не повлияло на возбуждение дела. Оно может грозить компании огромным штрафом или тюремными сроками для топ-менеджеров.

Известно, что пресс-служба H&M, расположенная в Стокгольме, подтвердила проведение расследования. Детали никто не сообщил, потому что от российских властей не было получено информации. Сама таможенная служба тоже молчит.

Продажи H&M в России по итогам финансового года снизились на 9% — до 743,1 миллиона долларов. Сейчас в стране расположено 155 магазинов.

Компания была основана в 1947 году в Швеции. Она производит и продает одежду.