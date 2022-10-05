Таможенный контроль отменили на границе между Херсонской областью и Крымом | 360°

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Таможенный контроль отменили на границе между Херсонской областью и Крымом

Власти Херсонской области: таможенный контроль на границе с Крымом отменили

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Государственная граница между Херсонской областью и Крымом приобрела статус административной. Таможенный контроль больше не осуществляется, сообщил РИА «Новости» заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

«Государственная граница стала административной. Учитывая, что мы являемся прифронтовой зоной, на контрольно-пропускных пунктах работают погранслужба и ФСБ для фильтрации, чтобы не допустить проникновения диверсантов, но таможня отсутствует», — пояснил Стремоусов.

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Также таможня прекратила работу на бывшей границе России и Донецкой Народной Республики. Пока сохраняются паспортный контроль и досмотр.

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Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики присоединились к России по итогам референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии новых регионов в состав страны. С 30 сентября их жители признаются гражданами России. У тех, кто хочет отказаться от гражданства РФ, есть месяц на подачу заявления.

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