Таможенные брокеры предрекли отказ от «белорусской» схемы импорта в Россию

После 31 августа существенно упадет востребованность «белорусской» схемы ввоза товара в Россию. Такое заявление сделали опрошенные РБК российские таможенные брокеры.

«Российские компании могли ввозить товары через Белоруссию, привлекая местных таможенных операторов, что позволяло им платить НДС не в момент ввоза, а позже», — пояснила президент таможенного представителя «КВТ Сервис» Юлия Шленская.

Она отметила, что благодаря этому коммерсанты могли отсрочить момент, когда придется изъять средства из оборота на уплату налога. Таким образом в страну ввозились разные потребительские товары, цветы, оборудование. Все это время оформление на границе Белоруссии было популярным среди российских юридических лиц, но теперь схема будет невозможна, подчеркнула эксперт.

В конце августа перестанет действовать указ президента Белоруссии от 2011 года, который освобождал от налога на добавленную стоимость товары, ввозимые в эту страну лицами, которые обладают статусом уполномоченного экономического оператор. Это также касалось включенных в реестр владельцев таможенных складов, при условии, что в скором времени они экспортируют эти товары в другие страны.