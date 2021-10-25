Таможенники Северо-Запада перечислили в федеральный бюджет более 662 миллиардов с начала года

Первый заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Сергей Сенько рассказал о результатах работы таможни в этом году. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

С начала года таможенники пополнили федеральный бюджет более чем на 662 миллиарда рублей таможенных платежей. Кроме того, было выявлено 1,5 миллиона единиц контрафактной продукции. Таможенник рассказал, что контрабандисты с каждым годом становятся изобретательнее и находят новые способы провозить «запрещенку».

«Казалось бы, уже придумано все, ан нет, встречаются и новые выдумки контрабандистов. Так, в прошлом году обнаружили сигареты в досках! Позже, в ходе уголовного дела, нашли целый цех, где делали такую закладку. Доска внутри пропиливалась, туда укладывались сигареты, все это заклеивалось и штабелями укладывалось в машину. Впереди обычный штабель с досками, а остальные с секретом», — поделился Сенько.