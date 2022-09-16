Таможенники Петербурга задержали гражданку Филиппин с 9,5 тоннами «личных» вещей | 360°

Общество 16 сентября 2022, 15:56 Поделиться Telegram

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Viber Таможенники Петербурга задержали гражданку Филиппин с 9,5 тоннами «личных» вещей

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Северо-Западное таможенное управление Санкт-Петербурга задержало гражданку Филлипин, которая якобы везла для себя личные вещи весом 9,5 тонн. Об этом сообщило издание «Петроград».

Хозяйка груза в декларациях указала, что товары предназначены для личного пользования. В ее вещах находились новая и ношеная одежда, алкоголь, продукты, косметика, бытовая техника и другие вещи.

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В партии сотрудники таможни нашли 850 килограммов незадекларированных вещей, а именно одежду, шоколадные батончики, бытовую технику.

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На задержанную завели пять дел об административных правонарушениях. В таможенном управлении предполагают, что товары предназначались для коммерческих целей.

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