Таможенники Петербурга задержали гражданку Филиппин с 9,5 тоннами «личных» вещей | 360°

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Таможенники Петербурга задержали гражданку Филиппин с 9,5 тоннами «личных» вещей

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Северо-Западное таможенное управление Санкт-Петербурга задержало гражданку Филлипин, которая якобы везла для себя личные вещи весом 9,5 тонн. Об этом сообщило издание «Петроград».

Хозяйка груза в декларациях указала, что товары предназначены для личного пользования. В ее вещах находились новая и ношеная одежда, алкоголь, продукты, косметика, бытовая техника и другие вещи.

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В партии сотрудники таможни нашли 850 килограммов незадекларированных вещей, а именно одежду, шоколадные батончики, бытовую технику.

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На задержанную завели пять дел об административных правонарушениях. В таможенном управлении предполагают, что товары предназначались для коммерческих целей.

Санкт-Петербург

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