Таможенники Петербурга пресекли ввоз 100 кг запрещенного чая из Германии

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления рассказали, что в Санкт-Петербург пытались провести ароматизированные смеси травяного чая, которые запрещены в России с 2014 года. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники Южного поста изъяли партию из 480 коробок, содержащую почти 100 килограммов запрещенного чая на основе травяных смесей из Германии.

Вся чайная продукция была уничтожена, а на нарушителей закона составлен административный протокол.