Общество 08 февраля 2024, 10:10 Таможенники не пустили в Челябинскую область тонну сладостей с Украины

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Челябинская таможня и погрануправление ФСБ задержали партию произведенных на Украине сладостей весом около тонны. Товар пытались ввезти из Казахстана, не зная о стране-производителе, рассказали Ura.ru в пресс-службе таможни.

В состав партии входили шоколадные конфеты, вафли, карамель, ирис, трубочки и батончики — всего более 800 упаковок. Инспекторы нашли их в грузовом отсеке транспорта во время досмотра. Любая продукция, изготовленная на Украине или отправленная из этой страны, запрещена к ввозу в Россию.

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«Как объяснил перевозчик, он не знал о стране происхождения груза и что нарушает закон», — отметили в пресс-службе.

Сладости изъяли, а в отношении перевозчика возбудили административное дело о несоблюдении запретов на ввоз товаров в Россию (статья 16.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф на сумму до 300 тысяч рублей.

Ранее крымские таможенники изъяли Bentley, владельцем которого был уехавший из России гражданин США, из-за нарушения правил ввоза.