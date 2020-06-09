Таможенная служба объяснила задержки сроков доставки посылок

Логистические компании накануне рассказали о задержках зарубежных посылок россиян на таможне из-за изменений требований службы. Федеральная таможенная служба (ФТС) ответила на претензии.

Одна из основных задач службы — пресечение незаконного перемещения товаров, что в последнее время носит «системный характер», следует со слов представителя ФТС. Об этом пишет РБК.

В пресс-службе ФТС пояснили, что в отношении экспресс-перевозчиков выявлено большое число фактов использования недействительных паспортных данных получателей международных почтовых оправлений (МПО). Кроме того, фиксируется значительное число коммерческих партий товаров, которые экспресс-перевозчики заявляют в качестве товаров для личного пользования, добавили в пресс-службе ведомства.

По данным ФТС, на Домодедовской таможне декларируемые объемы сейчас превышают ранее заявленные. Ряд экспресс-перевозчиков не подают своевременно декларации на уже поступившие на склад компаний грузы. Задержки до 24 часов в проверке паспортов заказчиков товаров отмечаются в Шереметьевской таможне.

В пресс-службе добавили, что необходимо учитывать тот факт, что иностранные товары, которые оформляются экспресс-перевозчиками, по итогам первого квартала 2020 года составляют порядка 4% от всего трафика трансграничной интернет-торговли. У большинства покупателей-физических лиц сейчас сложностей не возникает, отметили в пресс-службе.