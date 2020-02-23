Тамбовский депутат поздравил земляков с 23 Февраля открыткой с техникой НАТО

Председатель тамбовской облдумы Евгений Матушкин залил на свою страницу красочное поздравление для земляков. Кто-то (или он сам) сделал в фотошопе «патриотичный» коллаж с танком, самолетом и авианосцем. Все бы ничего, только техника оказалась американской — бдительные пользователи это сразу определили.

«А почему самолет ВВС США на открытке? И американский авианосец? Да и танк не имеет абсолютно никакого отношения к армии России», — написал пользователь Сергей Сергеев. Эта открытка провисела у него на странице со вчерашнего вечера. Когда пошли замечания, Матушкин принял самое мудрое решение.

Он решил никому ничего не объяснять, а просто удалил старый пост вместе со всеми комментариями и опубликовал новый, с правильной открыткой. Издание «Подъем» сделало скриншот поздравительного поста с натовской техникой и комментарием.

Источник фото: «Подъем»

Позже журналисты связались с Матушкиным, но он отказался комментировать инцидент. Сейчас у него на стене вот такое поздравление.