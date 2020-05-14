Тамада: онлайн-свадьбы помогут молодоженам сэкономить

Сейчас из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции очень популярен формат онлайн свадеб. Все больше молодоженов прибегают к такому выходу из положения.

Провести свадебное торжество дистанционно обойдется жениху и невесте примерно в 100 тысяч рублей. По словам Апарина, при желании эту сумму можно сократить вдвое. Подобные цифры несопоставимы с расходами на организацию традиционных свадеб.

Ведущий считает, что онлайн-свадьба вполне окупится подарками гостей, а с их доставкой не возникнет никаких трудностей.

«В один момент ведущий говорит: а теперь у вас есть 15 минут, чтобы вы вызвали такси и отправили ваш подарок молодым. Это очень круто, когда куча курьеров собирается у дома с подарками», — сообщил Апарин.

Дистанционно получится и провести все традиционные ритуалы и конкурсы. Тамада отвечает за то, чтобы торжество не превратилось в хаос.

По словам Апарина, особенно сложно вести мероприятия, в которых участвуют больше 40 гостей.