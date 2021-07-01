«Там стопка заявлений». Хозяину бойцовских собак в Петербурге все их нападения сходили с рук

В Петербурге собачнику пришлось прикрыть собой своего питомца, спасая его от нападения двух бойцовских псов. Местная жительница Екатерина, на глазах у которой это произошло, рассказала «360», что это уже не первый подобный случай с этими собаками.

Екатерина призналась, что эти бойцовские собаки не дают покоя жильцам уже много лет. В прошлом году они напали на десятилетнюю девочку из соседнего двора. Ее родители обращались в полицию, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Два года назад эти же собаки накинулись на двухлетнюю девочку, которая получила травму головы. Тоже обращались в полицию — безрезультатно. А в январе 2021 года эти псы порвали пинчера. Хозяйка успела довезти собаку до реанимации. Лечение обошлось в 84 тысячи рублей.

«По всем заявлениям, которые поступают на владельцев этих собак, ничего не происходит. За одним исключением — два года назад, когда была покусана двухлетняя девочка, владельца вместе с собаками увезли в полицию. Но их вернули очень быстро», — сказала женщина.

В прошлом году, когда собаки покусали десятилетнюю девочку, этим случаем занялся участковый. Но хозяин собак тогда уехал на несколько месяцев в Белоруссию. Мать девочки рассказала «360», что тогда ее дочка пошла гулять со шпицем. И около сквера из кустов выпрыгнул белый стаффорд. Сначала девочка подумала, что пес хочет поиграть, но потом он накинулся на шпица и начал его драть. Школьница разняла собак, но потом стафф попытался снова напрыгнуть на шпица. Девочка подставила руку, и пес схватил ее.

«Он ее таскал за руку по асфальту. То есть она валялась прямо, волочилась. Он настолько сильный. Пока она его не ударила в нос рукой. Вот только тогда он ее отпустил», — рассказала мать девочки.

Хозяин собаки в этот момент стоял в стороне и спокойно наблюдал за происходящим. А потом забрал своих бойцовских псов и ушел. Женщина обратилась в полицию, но там отказались возбуждать дело. Затем она обратилась в прокуратуру, но никакого результата не последовало.

«Оказывается, на него было написано уже много заявлений в полицию. Там чуть ли не стопка заявлений и вообще никакого движения по ним нет. И мы начали задаваться вопросом, кто вообще этот мужчина с тремя стаффами, что на него полиция не может воздействовать никак», — сказала женщина.

Мужчина, который пострадал от нападения собак последним, не стал обращаться к правоохранителям. Он заявил, что не имеет претензий к хозяину стаффов.