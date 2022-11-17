17 ноября 2022, 16:15
Талисманом Новогодней столицы 2023 стан манул Снежинка
«Отдых в России»: новогодней столицей назначили Новосибирск, а его символом — манула
В этот Новый год праздничной столицей выбран город Новосибирск, а его талисманом станет манул Снежинка. Об этом рассказал проект «Комсомольской правды» «Отдых в России» в своем Telegram-канале.
Каждый год города России поочередно носят почетный статус новогодней столицы. И в качестве «эстафетной палочки» служит специальная хрустальная снежинка, которую города передает друг другу.
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И каждый раз выбирается и талисман новогодней столицы, обычно это животное и выбирают его по итогам голосования. Сейчас основным претендентом является манул Снежинка из Новосибирского зоопарка имени Шило. Она родилась этим летом вместе с 4 братиками и одной сестренкой. Ее назвали Снежинка из-за светлого окраса. Сотрудники признались, что специально выбрали имя в том числе потому, Новосибирск выбрали Новогодней столицей-2023 в России.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы самостоятельно определить, как украсить город к Новому году. Проголосовать за оформление города к Новому году можно на портале «Активный гражданин».
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