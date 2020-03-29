«Талисман в поддержку врачей». Ювелир объяснил создание кулона в виде коронавируса

Люди и организации по всему миру все чаще стали предлагать свои ноу-хау в борьбе с коронавирусом. Отличились и российские ювелиры. Они представили кулон-талисман, который якобы убережет врачей от вируса. Основатель бизнеса Павел Воробьев рассказал «360», зачем это нужно.

Модель кулона в виде вируса появилась еще до масштабной эпидемии, заявил предприниматель. Но сейчас, по его словам, компания была просто обязана его представить.

«Ассортимент нашей продукции на 90% состоит из изделий медицинской тематики. Изделие придумано в поддержку врачей, то есть это как талисман. Для нас было важно рассказать об этом. Поэтому мы запустили продажи в поддержку врачей клиник, чтобы к ним не привязывалась никакая зараза. Наш кулон-вирус оберегает от всех невзгод и болезней».

В соцсетях по поводу ноу-хау ювелиров уже разгорелись жаркие дискуссии. Некоторые называют новинку маразмом и задаются вопросом, как талисман может спасти врачей.

Бизнесмен уточнил, что кулон сделан не для хейтеров. «Есть люди, которые поливают нас грязью, но это не для них сделано», — подчеркнул Павел Воробьев. По его словам, если кто-то увидел в этом хайп, то это не так.

«Мы даже не зарабатываем на этом. Цена ниже обычных кулонов, это сделано, чтобы все медики могли себе позволить покупку», — заключил предприниматель.