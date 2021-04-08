Талантливым студентам России предложили сделать ход

8 апреля в Москве состоялся старт Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход». Конкурс является новым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этот же день было объявлено о старте студенческого трека конкурса «Лидеры России».

Заявки на участие в оба проекта принимаются с сегодняшнего дня. Участие в них могут принять все студенты страны. Победители получат гранты, возможность реализации своего проекта, стажировку в ведущих компаниях России.

«Студенческие годы — это время возможностей, когда хочется много чего попробовать, как правило, ты делаешь свой выбор, когда выбираешь институт и факультет, — сказал первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, — многим ребятам хочется попробовать в эти годы что-то еще, потому что у них много интересов и талантов. Конкурс «Твой ход» дает возможность для студентов попробовать себя еще в какой-то деятельности. В 11-ти направлениях конкурса есть и наука, и IT, и спорт, и волонтерство, и экология».

Сергей Кириенко также отметил, что победители получат обратную связь от опытных экспертов и партнеров проектов: «Для победителей приготовлена комплексная программа, благодаря, которой можно посетить, например, Плато Путорана, куда приглашает «Норникель» или Камчатку, Кольский полуостров, Калининград. Больше 15 регионов выступают заказчиками проектов, победители познакомятся с различными территориями страны, попробуют решить серьезные задания, которые будут представлены руководством регионов и крупных компаний. Победители получат 1 миллион рублей, который можно будет потратить на обучение в магистратуре, на свой проект или приобретение жилья».

Партнерами конкурса выступили крупнейшие российские компании Mail.ru Group, «Росатом», «Норникель», «Сибур Холдинг», РЖД и другие. Уже сейчас они ждут талантливых студентов на стажировку.

«Наши предприятия находятся в Арктической зоне. Мы умеем осваивать богатства этих территорий, конечно, заинтересованы в том, чтобы «Норникель» был компанией, в которой престижно работать, — сказала старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова. — Мы очень ждем молодых, амбициозных, творчески настроенных ребят. Уже в этом году в Норильске разворачивается программа реновации города, нам нужны не только профессионалы, но и те, кто не боится не стандартных решений, кто готов придумывать новые подходы. Мы очень ждем на стажировку победителей конкурса «Твой Ход».

Инициатива проведения самого масштабного конкурса для студентов была поддержана Владимиром Путиным 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Регистрация участников проходит на платформе Твойход.онлайн и продлится до 12 июня. Финал конкурса состоится в Москве в ноябре этого года.