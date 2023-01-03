Эксклюзив 03 января 2023, 21:13 Талантливый ученый и порядочный человек. Профессор Воронцов — о политологе Малашенко Доцент МГИМО Воронцов назвал скончавшегося востоковеда Малашенко талантливым ученым РИА «Новости»

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Политолог Алексей Малашенко был очень талантливым ученым, который создавал о себе только благоприятное впечатление, рассказал в беседе с «360» завотделом Кореи и Монголии ИВ РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Александр Воронцов. Он выразил соболезнования близким востоковеда в связи с его скоропостижным уходом из жизни.

«Он был в числе перспективно мыслящих научных сотрудников. В советское время Алексей работал в редакции журнала „Проблемы социализма“, которая базировалась в Праге, а туда посылали только квалифицированных ученых. Также мы с ним пересекались на различных конференциях и круглых столах», — вспомнил Воронцов.

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Доцент кафедры востоковедения МГИМО отметил, что Малашенко написал множество статей по проблемам Средней Азии и делал это очень талантливо.

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«Я с удовольствием читал его научные работы, а потом мы даже с ним могли что-нибудь обсудить. Алексей был доброжелательным и порядочным. Он всегда внимательно относился к коллегам и был готов всегда протянуть руку помощи. <...> Создавал о себе только благоприятное впечатление, и именно таким он останется жить в моей душе», — заключил Воронцов.

Российский востоковед Алексей Малашенко скончался на 72-м году жизни. Он считался одним из ведущих российских специалистов по проблемам ислама.