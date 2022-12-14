Общество

14 декабря 2022, 12:35

Тактовое движение электричек введут на трех направлениях Петербурга

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На Балтийском, Выборгском и Гатчинском направлениях Петербурга могут ввести тактовое движение электричек, то есть движение через равные интервалы времени. Об этом сообщил «Коммерсант».

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Необходимость в тактовом движении возникла из-за увеличения пассажиропотока. В будущем подобная практика может распространиться на близлежащие города Ленинградской области, написала Neva.Today.

Санкт-Петербург

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