14 декабря 2022, 12:35
Тактовое движение электричек введут на трех направлениях Петербурга
На Балтийском, Выборгском и Гатчинском направлениях Петербурга могут ввести тактовое движение электричек, то есть движение через равные интервалы времени. Об этом сообщил «Коммерсант».
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Необходимость в тактовом движении возникла из-за увеличения пассажиропотока. В будущем подобная практика может распространиться на близлежащие города Ленинградской области, написала Neva.Today.
Санкт-Петербург
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