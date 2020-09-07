Таксофоны вновь вошли в моду среди жителей Забайкалья

С ноября через таксофон можно будет связаться бесплатно даже с абонентами мобильных операторов.

«Сейчас даже можно на домашние номера позвонить с этого телефона. С мобильного очень дорого — денег снимают, а тут бесплатно», — отметила жительница поселка Заречный Ксения Гусева.

Помимо прочего, во многих отдаленных населенных пунктах телефон-автомат является единственным средством связи. По данным пресс-службы краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи, в настоящий момент в регионе работает порядка 800 уличных аппаратов.

Ранее интернет-эксперт Антон Меркуров назвал лучшие способы защитить свои конфиденциальные данные от телефонных мошенников. Например, можно завести виртуальный номер, куда будут приходить SMS-оповещения.