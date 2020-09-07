facebook_pixel
    07 сентября 2020, 16:45

    Таксофоны вновь вошли в моду среди жителей Забайкалья

    Полина Петрова

    Таксофоны вновь вошли в моду среди жителей Забайкалья. В нынешнем году с их помощью совершили почти в 40 раз больше звонков, чем в прошлом, информирует ОТР.
    Таксофоны вновь вошли в моду среди жителей Забайкалья

    С ноября через таксофон можно будет связаться бесплатно даже с абонентами мобильных операторов.

    «Сейчас даже можно на домашние номера позвонить с этого телефона. С мобильного очень дорого — денег снимают, а тут бесплатно», — отметила жительница поселка Заречный Ксения Гусева.

    Помимо прочего, во многих отдаленных населенных пунктах телефон-автомат является единственным средством связи. По данным пресс-службы краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи, в настоящий момент в регионе работает порядка 800 уличных аппаратов.

    Ранее интернет-эксперт Антон Меркуров назвал лучшие способы защитить свои конфиденциальные данные от телефонных мошенников. Например, можно завести виртуальный номер, куда будут приходить SMS-оповещения.

    Новости SMI.FM