Таксофоны уберут из российских сел

Невостребованные таксофоны трафиком меньше одной минуты в месяц уберут из российских сел. Зато появятся более тысячи новых базовых станций для обеспечения интернетом малых населенных пунктов страны. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В 2021 году запланирована установка более тысячи базовых станций для организации доступа к интернету малых населенных пунктов. Это отразится на качестве жизни малых поселений», — передало РИА «Новости» его слова.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев отметил, что для быстрого подключения к интернету сел и деревень придется отказаться от использования таксофонов там, где они сейчас не востребованы.

Чернышенко добавил, что до конца года к интернету подключат все социально значимые объекты, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления. Решением этих задач занимается Министерство цифрового развития.

По словам вице-премьера, в регионах с населением от 100 до 249 человек установят 383 базовые станции, с численностью от 250 до 500 человек — 794. В местах, где проживают более 500 человек, дополнительно будет установлено 1525 точек доступа.