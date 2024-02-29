Общество 29 февраля 2024, 12:18 «Такском»: в России выросли продажи градусников и пульсоксиметров

Читать 360tv в

В России стали чаще покупать градусники и пульсоксиметры. Об этом сообщил RT со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Такском».

Продажи градусников выросли за последний год на 22%. Отмечается, что увеличилась на 5% и их цена. А вот пульсоксиметры, напротив, подешевели. В январе текущего года зафиксировали снижение цены на 8%. Сейчас прибор в среднем стоит около 1,2 тысячи рублей. Спрос на них при этом вырос на 3%.

Авторы: