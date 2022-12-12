Общество 12 декабря 2022, 11:02 «Такском»: индекс крабового салата немного превысил 290 рублей

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Аналитики платформы фискальных данных «Такском» подсчитали количество и стоимость продуктов, которые необходимы для крабового салата. Об этом написал RT.

По их данным, для приготовления порции крабового салата на семью из четырех человек необходимо потратить 290,02 рубля. Если сравнивать цены предыдущего года, то стоимость стала дороже на 10%.

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Крабовые палочки можно купить в среднем за 122 рубля, четыре яйца — за 34 рубля, один огурец стоит 39,5 рубля, консервированная кукуруза — 75 рублей, сто грамм майонеза — 19,2 рубля, чайная ложка соли — 32 копейки.

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