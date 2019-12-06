  • Таксисты выступили против агрегаторов

    06 декабря 2019, 05:14

    Светлана Степанова

    В России завершилась забастовка водителей такси, которая носила полустихийный характер. Таксисты решили бойкотировать агрегаторы, мотивируя это тем, что те завышают процент за свои услуги. Одним из требований было повышение тарифов. Об этом сообщили «Известия».
    Таксисты выступили против агрегаторов

    В социальных сетях и мессенджерах таксисты договорились о забастовке, согласовали время и требования. Не обошлось без конфликтов: бойкотирующие притворялись клиентами, вызывали такси в улицы, завершающиеся тупиками и «разъясняли» людям за рулем, почему не стоит продолжать трудиться в финансово невыгодных условиях.

    Водитель такси Алексей Владимиров устроил одиночный пикет неподалеку от Манежной площади в Москве. Плакат, который он вывесил на своем автомобиле, гласил: «Я против беспредела агрегаторов такси». Это произошло 3 декабря. Позднее Владимирова задержали.

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    Забастовка была неорганизованной и, предположительно, далеко не последней.

    «Забастовка носит хаотичный характер, пока толком никто не может понять, кто и как бастует. Но нам возмущение людей совершенно понятно: низкие заработки, отсутствие законодательства и высокие проценты агрегаторов, которые на сегодняшний день забирают у таксистов от 25% до 35% с заказа. Агрегатор, по сути, зарабатывает в месяц с водителя столько же, сколько зарабатывает сам водитель, — это неправильно», — пояснил председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

    Акция протеста на работе сервиса «Яндекс.Такси» никак не сказалась.