Таксисты выступили против агрегаторов

В социальных сетях и мессенджерах таксисты договорились о забастовке, согласовали время и требования. Не обошлось без конфликтов: бойкотирующие притворялись клиентами, вызывали такси в улицы, завершающиеся тупиками и «разъясняли» людям за рулем, почему не стоит продолжать трудиться в финансово невыгодных условиях.

Водитель такси Алексей Владимиров устроил одиночный пикет неподалеку от Манежной площади в Москве. Плакат, который он вывесил на своем автомобиле, гласил: «Я против беспредела агрегаторов такси». Это произошло 3 декабря. Позднее Владимирова задержали.

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Забастовка была неорганизованной и, предположительно, далеко не последней.

«Забастовка носит хаотичный характер, пока толком никто не может понять, кто и как бастует. Но нам возмущение людей совершенно понятно: низкие заработки, отсутствие законодательства и высокие проценты агрегаторов, которые на сегодняшний день забирают у таксистов от 25% до 35% с заказа. Агрегатор, по сути, зарабатывает в месяц с водителя столько же, сколько зарабатывает сам водитель, — это неправильно», — пояснил председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

Акция протеста на работе сервиса «Яндекс.Такси» никак не сказалась.