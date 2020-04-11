Таксисты в Москве будут проверять у пассажиров пропуск
Московские таксисты с 15 апреля начнут проверять цифровые пропуска пассажиров, без пропуска они не повезут клиента. Об этом РИА Новости сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Они обязаны поверять наличие цифрового кода, если у пассажира нет такого цифрового кода, начиная с 15 апреля, то они его не повезут.Алексей Немерюкглава департамента торговли и услуг Москвы
Также, по словам чиновника, водителям такси выдадут свои цифровые пропуска, дающие право работать во время карантина.
Со следующей недели Москва и Подмосковье вводят пропуска для жителей. Они понадобятся для поездок на транспорте, в том числе на своей машине. Оформить пропуск можно через подмосковный сайт госуслуг и московский портал mos.ru.
С 11 апреля на въездах в Москву начали работать посты Госавтоинспекции. Водителей с номерами других регионов останавливают. У них спрашивают о цели визита, некоторых, по данным СМИ, разворачивают.