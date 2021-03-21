Таксисты рассказали правду о своем заработке

Сколько зарабатывают таксисты? Водители поделились откровениями накануне Международного дня таксиста, который отмечается 22 марта.

С появлением агрегатора «Яндекс Go» такси стали вызывать чаще. Самыми прибыльными для таксиста считаются часы пик и праздники.

«Раньше такси было довольно-таки простым — либо от борта, либо заказывали по телефону», — сказал председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.

Доход таксиста зависит от выбранного графика. В пандемию, в том числе в последние месяцы, заработок поднялся.

Такси пользуется большим спросом с 07:30 до 09:00, когда все едут на работу, развозят детей в школу и детский сад. А потом горожане обращаются за помощью водителей вечером, с 16:30 до 18:00. Это время для возвращения домой и похода по магазинам.

«То есть если водитель выходит в это время на линию, он, соответственно, намного больше зарабатывает, чем днем», — объяснил руководитель службы такси Вячеслав Курашов.

Таксисты зарабатывают порой и более ста тысяч рублей.

Источник фото: MSK.KP.RU

А еще таксисты рассказали, что за последний год число женщин-водителей в России увеличилось на 30%.

«Мужчины делают комплименты. Как вы хорошо водите, как вы это, как вы то. Оно всегда приятно. В прошлом году получилось так, что я 8 Марта работала», — рассказала таксист Анна Рябинина.

Тогда такси вызвал мужчина в возрасте. По дороге он попросил остановиться, забежал в цветочный магазин и вручил букет лилий.

Рябинина работает в такси два года, взялась за это из-за гибкого графика. Женщина воспитывает троих маленьких детей, которые занимаются определенными видами спорта. Поэтому когда ей нужно, она всегда может их отвезти.