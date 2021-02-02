Таксисты объяснили, что мешает защититься от буйных пассажиров

Таксисты могут спастись от нападения неадекватных пассажиров несколькими способами. Один из них — перегородка в салоне. Об этом «360» рассказал президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов.

«Давно уже говорим о том, что необходимы перегородки, вообще — отделение пассажиров от водителя, потому что очень часто встречаются такие проблемы. Водители могли бы сейчас устанавливать перегородки, кто им запрещает? Но если они будут делать это самостоятельно сейчас, то ГИБДД будет иметь к ним претензии, потому что это переоборудование транспортного средства идет и на этом основании могут снять с учета машину», — поделился Михайлов.

Собеседник подчеркнул, что конфликты пассажиров с водителями происходят постоянно. По его мнению, чем дешевле заказы, тем хуже клиентура. Это началось с приходом в такси агрегаторов, отметил Михайлов. Выход один: водители должны объединяться и защищать друг друга.

Так Михайлов прокомментировал конфликт московского таксиста с пьяными пассажирами, которые не смогли договориться с ним о цене поездки. У них не было денег, и они сказали, что смогут расплатиться с ним через несколько дней. После этого они устроили в салоне дебош и сломали видеорегистратор.