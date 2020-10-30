Таксисты на Урале выступили против указа властей ставить защитные экраны в машинах

Таксистов и автопарки в Свердловской области обязали поставить в машинах защитные экраны между водителем и пассажиром в рамках борьбы с коронавирусом. Однако отрасль выступила против этого. На переговоры к ним вышел министр транспорта региона Василий Старков.

Выразить свое мнение утром 30 октября к зданию мэрии Екатеринбурга вышли около 20 таксистов. Об этом написал портал kp.ru. Старков объяснил, с чем связана эта мера.

«Когда человек чихает, все попадает на маску пассажира. Риск заразиться увеличивается. Мы не говорим о вакуумной упаковке для того, чтобы полностью оградить. Мы говорим о том, что это просто экран, который защитит меня от вас, от прямого контакта», — заявил он.

По его словам, пассажир чувствует себя в такси в безопасности и часто снимает маску. Однако риск заразиться при этом возрастает. Водители возмутились тем, что поставить защитные экраны просят только их, общественного транспорта это не коснулось. Министр ответил, что в автобусах, в отличие от такси, можно соблюдать социальную дистанцию. Старков пригласил всех обеспокоенных ситуацией еще раз встретиться днем 30 октября на круглом столе. В нем примут участие руководство крупнейших сервисов-агрегаторов, представители Госавтоинспекции и общественного совета по развитию такси.

Ранее указ о необходимости установки защитных экранов в такси подписал глава региона Евгений Куйвашев. Тех, кто не будет соблюдать правила, ждет штраф. Нарушителей будут наказывать по статье КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Об этом написал портал Ura.ru.

Эта статья предусматривает штраф для физических лиц от 1000 до 3000 рублей, для юридических — от 100 000 до 300 000 рублей, для должностных — от 10 000 до 50 000 рублей.

Источник издания утверждает, что контролировать выполнение требования будут «уполномоченные органы». За соблюдение масочного режима ранее отвечали полиция, Роспотребнадзор, Министерство общественной безопасности региона.

В указе Куйвашева также говорится о необходимости установить защитные экраны в кафе и ресторанах. На своей странице в Instagram губернатор пояснил, что экраны нужно поставить между столиками для минимизации риска распространения COVID-19.