Таксисты и курьеры «Яндекса» стали делать прививки от ковида в мобильных пунктах

«Яндекс» открыл для своих сотрудников семь мобильных пунктов в Москве, где можно сделать прививку от коронавируса. Водители и курьеры, которые сотрудничают с сервисами компании, смогут выбрать один из них в приложении для получения заказов.

Мобильные пункты будут перемещаться по разным районам города, поэтому сотрудники «Яндекс Go», «Яндекс. Еды», «Лавки», «Маркета» и «Доставки» смогут выбрать удобный для себя вариант.

«Курьеры и водители каждый день контактирует с десятком разных людей, а значит, они находятся в группе риска. Точки вакцинации будут открыты на базе Московских таксопарков и курьерских центров», — уточнили в компании.

Один из водителей-партнеров сервиса «Яндекс Go» отметил, что за рабочий день он успевает встретить от 20 до 30 клиентов. Среди них есть дети, пожилые люди. Это стало для него главной причиной, чтобы сделать прививку от коронавируса.

Ранее в Москве и Московской области была введена обязательная вакцинация некоторых категорий граждан. В частности, такое требование распространилось на сотрудников, которые работают в сфере транспорта, общепита, образования, предоставления бытовых услуг, строительства и других.