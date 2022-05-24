Таксистов предложили аттестовать на знание города

Недавно в Госдуму был внесен законопроект о работе такси, который предполагает введение аттестации на знание города и лишение лицензии за три неоплаченных штрафа. Об этом написала «Парламентская газета».

Сенатор Ирина Рукавишникова заметила, что сейчас таксомоторные перевозки урегулированы по принципу лоскутного одеяла: в разных кодексах и законах содержатся различные нормы. Отмечается, что новый законопроект является очередной попыткой догнать эту отрасль, которая развивается быстрее, чем законодательство.

Замглавы думского Комитета по транспорту Рафаэль Марданшин обратил внимание на то, что благодаря нововведениям поездки в такси станут безопаснее. Он допустил, что документ могут принять уже в весеннюю сессию.