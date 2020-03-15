Таксистов Подмосковья обязали возить с собой антисептик. Вы можете потребовать его показать

Минтранспорта Подмосковья направило рекомендации всем службам такси, которые работают в регионе. Водителей призвали продезинфицировать автомобиль, а также проветривать салон после каждого пассажира.

Кроме того, таксистам посоветовали использовать антисептики и не пренебрегать ими. С 11 марта Минтранспорта начало проводить проверки на линиях такси — есть ли в салоне автомобилей дезинфицирующие средства. Если нет — нарушителей будут отключать от заказов.

При этом, уточняет министерство, антисептики не обязательно должны быть на виду. Однако каждый пассажир вправе попросить водителя показать их наличие. Если вы сели в такси, потребовали предъявить дезинфицирующее средство, а водитель отказывается, либо у него его нет, вы можете оставить комментарий через службу такси, напрямую в Министерство транспорта Московской области или через портал «Добродел».

Накануне в Подмосковье ввели режим повышенной готовности для того, чтобы предупредить распространение коронавируса. В регионе запретили проводить мероприятия, в которых принимают участие больше пяти тысяч людей, а для школьников ввели свободное посещение. Это значит, что родители могут сами решить — будут их дети учиться дома или в здании школы. По словам губернатора области Андрея Воробьева, нельзя относиться к коронавирусу халатно. Попустительство в отношении собственного здоровья может негативно сказаться на здоровье ваших близких.