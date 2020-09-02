Таксистов намерены защитить от агрессивных пассажиров

В Госдуме озаботились вопросом безопасности в отношении таксистов, поэтому с сентября снова начнутся обсуждения установки перегородки для защиты от нападений.

Эту тему в Госдуме уже обсуждали весной, уточнила газета «Известия». Вернуться к этому вопросу намерены на пленарном заседании 15 сентября.

Необходимость такого законопроекта зампред комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству Владимир Афонский объяснил часто возникающими случаями некорректного поведения пассажиров и таксистов. Иногда водители записывают неподобающее поведение со стороны клиентов на видеорегистратор.

Однако мнения экспертов по поводу необходимости защитной перегородки в такси разделились. Если некоторые из них поддерживают нововведение, то другие говорят, что любое обязательство, связанное с материальными вложениями, создаст дополнительные препятствия для легальных перевозчиков.

Кроме того, в регионах больше 90% водителей работают на личных авто, которые используются как для такси, так и для семейных поездок, отметили эксперты. А это может усложнить вопрос установки перегородок.

Ранее пьяная москвичка отказалась платить за такси. Мало того, у нее вдруг неожиданно пропали телефон и документы, а вдобавок она еще и обвинила водителя в изнасиловании. Что именно произошло в ту ночь, «360» рассказал сам таксист. Он же сумел записать видео.