Таксистка в Бурятии заставила пассажиров мыть машину. Видео

Таксистка в Улан-Удэ заставила пассажирок мыть ее машину. Таким образом она попросила оплатить поездку, ведь деньги они ей не отдали. Видео появилось в паблике «Злой Улан-Удэ» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что девушки моют белый автомобиль с «шашечками». Все происходит в ночное время на одной из детских площадок города. Водитель такси комментировала происходящее.

«Вот так у нас должники моют машины. Платите всегда за проезд, чтобы не было такого», — заявила таксистка.

Мнения пользователей Сети после просмотра видео разделились. Одни написали, что согласны с решением таксистки.

«Все честно! Услуга за услугу!» — заметила одна из комментаторов. Она добавила, что не видит в происходящем унижения.

Однако были и те, кто заявил, что работать надо не так. Особенно нехорошо, что женщина выставила видео в Сеть.

«Оплатить можно заставить другим способом, но не так. На месте этих ребят я бы в суд теперь подала за размещение в соцсетях против их согласия, закон на их стороне», — сказала третья пользовательница Сети.