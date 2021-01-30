Таксистка из Новосибирска высадила возвращавшихся с похорон пассажиров из-за банки тоника

Изначально водитель обвинила пассажиров в распитии пива. Девушка, которая держала в руках банку, рассказала, что в ней находится тоник. Несмотря на это, таксист назвала пассажиров буйными и стала возмущаться из-за съемки.

«Телефон дай сюда! Я тебя посажу за это! Ты знаешь, что у меня сын — следователь в Следственном комитете?!» — закричала водитель.

После поездки таксист выхватила банку с напитком и облила жидкостью одну из пассажирок. Когда клиенты вышли из салона машины, та пошла за ними и попыталась выхватить мобильный. Еще она пнула пакет с продуктами, после чего покинула место. В итоге клиенты остались стоять на оживленной магистрали и вызвали другой автомобиль, ЧП случилось 27 января.

В службе поддержки такси извинились за такое поведение водителя и вернули девушке деньги за поездку. При этом клиентам напомнили, что брать с собой напитки в незакрывающейся таре лучше не стоит, чтобы не запачкать салон.

О скандале девушка рассказала в своем Instagram. Оказалось, что многие местные жители уже сталкивались с этой таксисткой. Например, 30 декабря водитель высадила женщину с 16-летним сыном из-за того, что юноша на заднем сиденье громко включил TikTok. В результате им пришлось ждать другое такси на морозе 40 минут.