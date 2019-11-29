Таксистам намеренно отправляли ложные вызовы по России

Водители не понимают, кто и зачем требует от них выходить на акции протестов, участвовать в которых они не хотят.

В последнее время в интернете появилось много сообщений о том, что якобы таксисты повсеместно устраивают забастовки и не выходят работу. Авторы этих текстов пишут, что водителей не устраивает ценовая политика, они требуют повысить цены на проезд. Однако в ответ таксисты говорят, что горожане могут выбрать другой агрегатор, если этот им не подходит. А сами работники получают достаточно хорошо по меркам своего города, поэтому они не видят смысла в протестах. Об этом рассказал водитель из Твери Максим Гарайханов.

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В Telegram создаются группы с призывами устроить акции протеста. Когда в чатах водители пытаются узнать имя организатора забастовки и его конкретные требования, интернет-пользователей сразу же блокируют.

Таксистам, отказывающимся присоединятся к протестам, отправляют ложные вызовы. Однако в этом случае страдают еще и пассажиры. Фейковые заказы поступают в одно и тоже время из разных районов города, когда люди массово едут на работу или возвращаются домой. Таким образом злоумышленники пытаются парализовать работу. Если ложных заказов будет много, клиентам придется платить за заказы раза в три больше. Дело в том, что когда спрос увеличивается, стоимость поездки тоже возрастает.

Подобные проблемы возникли в Тюмени, Сыктывкаре, Твери, Брянске, Чебоксарах, Владимире, Новосибирске, Самаре, Московской области.