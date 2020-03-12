Таксистам бесплатно раздадут медицинские маски. Разве они защищают от коронавируса?

Московские таксисты получат бесплатные маски и дезинфицирующие средства, чтобы снизить риск заболевания коронавирусом. Первые пункты появятся в Шереметьево в ближайшие дни.

Кроме того, для водителей уже организовали бесплатные пункты самодиагностики. Они смогут пройти ее в 40 точках телемедицинского контроля, которые находятся в Москве. Об этом «Говорит Москва» рассказали в пресс-службе «Яндекс.Такси».

В компании отметили, что уже раздала своим водителям и пользователям специальные памятки. Кроме того, «Яндекс.Такси» донесла до своих партнеров требование Роспотребнадзора проводить обязательную дезинфекцию автомобилей.

Поскольку случаи заболевания во многом связаны с возвращением из-за рубежа, буквально на днях мы организуем в Шереметьево пункты, где водители смогут бесплатно получить маски и дезинфицирующие средства, а также измерить температуру Яндекс.Такси.

Еще в начале распространения эпидемии коронавируса врачи сказали, что маски в первую очередь должны носить больные — они защищают окружающих от капель слюны, в которых содержится инфекция. Для профилактики маску стоит носить лишь в общественном транспорте и местах большого скопления людей. Но важно помнить, что она не защитит от болезни на 100% — вирус может попасть в организм и через слизистую глаз.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии нового типа инфекции. Из-за коронавируса отменяют или переносят различные масштабные события во многих странах мира. Москва перешла на режим повышенной готовности — в столице России запретили проводить мероприятия, на которых будут присутствовать более пяти тысяч человек. Кремль заявил, что в России риск распространения новой инфекции сведен к минимуму.