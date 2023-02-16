Общество 16 февраля 2023, 15:26 Таксиста осудили за избиение пассажира во Владимирской области

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Во Владимирской области на скамье подсудимых оказался мужчина, которого обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщил «Царьград».

Зимой 2021 года обвиняемый работал таксистом и привез своего знакомого в одну из областных деревень, чтобы купить алкоголь. Мужчина потребовал от пассажира, чтобы тот заплатил за поездку, однако он отказался и обругал водителя. Тогда водитель достал гвоздодер из багажника и избил пассажира.

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Суд приговорил таксиста к двум годам лишения свободы.

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