Таксиста наградили за спасение девушки от похитителей-насильников

Теперь 49-летний таксист не должен отдавать агрегатору 20% с каждой поездки.

В ночь на 27 мая Филин получил в приложении заказ с текстом: «Меня насилуют». Мужчина сразу же поехал по указанному адресу в Троицк. Однако там оказался супермаркет. После этого таксист позвонил по номеру 112. Параллельно он общался в чате с пострадавшей и передавал ей вопросы диспетчера экстренной службы. В итоге водитель передал в полицию Ф. И. О. девушки и номер ее телефона.

Автора письма нашли по геолокации. Оказалось, что сообщение отправила девушка, которую двое мужчин удерживали в вагончике-бытовке. Злоумышленников задержали.