Таксист взял с иностранца более 25 тысяч рублей за поездку из аэропорта в центр Москвы

По словам мужчины, в минувшую субботу водитель такси, который вез его из Шереметьево до Скатертного переулка, получил 25,6 тысячи рублей, вместо двух с половиной тысяч. Оплата прошла безналичным способом. Проверку начали сотрудники ОМВД по Пресненскому району Москвы.

По данным издания, аналогичный случай произошел 20 ноября. Таксист взял с супружеской пары, торопившейся в аэропорт, 14 тысяч рублей, при том, что поездка составила лишь несколько километров. По прилету домой они также обратились за помощью к сотрудникам полиции.