Таксист в Испании бесплатно возит пациентов больницы. За это врачи трогательно его отблагодарили

Таксист из Испании стал героем для врачей медицинского центра в Мадриде. Он бесплатно возит пациентов во время пандемии, благодаря чему получил не просто овации, но и деньги.

У некоммерческого объединения мадридских таксистов появился человек, которым можно гордиться. Один из сотрудников бесплатно возит пациентов в медицинский центр Ramón y Cajal de Madrid в столице Испании во время пандемии коронавируса.

Врачи учреждения решили отблагодарить водителя и под предлогом вызова машины для одного больного пригласили его в больницу. Там они вручили мужчине конверт с собранными для него деньгами. В объединении таксистов отметили, что реакцией водителя были слезы.

Сумма, которую собрали врачи, не сообщается. Неизвестно, возит ли таксист пациентов других больниц или только этой.

На историю героического водителя обратили внимание крупнейшие испанские СМИ и известные персоны вроде телеведущей Хулии Отеры и бывшего футболиста Давида Альбельды.

По состоянию на 19 апреля в Испании зафиксировали 195 944 зараженных коронавирусной инфекцией. 20 453 пациента умерли.