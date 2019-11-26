Таксист рассказал о способе мошенничества пассажиров

Мошенники нашли очередной способ обмана водителей такси. Они добираются бесплатно до нужного места на машине с помощью одноразовой банковской карты. Об этом «360» рассказал руководитель организации «Время таксистов Подмосковья» Андрей Титов.

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По словам эксперта, злоумышленники перед заказом такси привязывают одноразовую карту к приложению. Далеко не все компании замораживают полную стоимость поездки, а берут сначала только определенную часть.

«Когда карту привязываешь, деньги снимают, а потом возвращают. Клиенты делали так: брали одноразовые карты, привязывали. Сначала там есть сумма, ее списывал „Яндекс“, и карту регистрировали. В конце поездки деньги либо переводили (водителю — прим.ред.) либо их там просто не было, а была только та сумма, которая нужна для регистрации», — пояснил схему мошенников Титов.

Он отметил, что сейчас никак нельзя защититься от такого обмана. Подобные действия пассажиров — мошенничество, поэтому необходимо сразу обращаться в правоохранительные органы.

Единственным решением может быть только снятие сразу всей суммы поездки с карты, но на такой шаг агрегаторы не пойдут. Кроме того, самим пассажирам может не понравится такая мера.

«Клиенты могут возмутиться, почему должны платить за то, чего еще не совершилось», — подчеркнул Титов.

О похожих случаях мошенничества рассказал радиостанции «Говорит Москва» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Кроме одноразовых кредиток, он назвал смену способа оплаты, которую также используют злоумышленники. Перед поездкой они указывают оплату картой, а позже меняют на наличный расчет. Если водитель не замечает изменений, то пассажир уходит, не заплатив ни рубля.