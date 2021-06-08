Таксист провез человека в форме на капоте и врезался в столб в Петербурге

Вечером 7 июня на Пулковской улице в Санкт-Петербурге пьяный таксист прокатил человека в форме на капоте. Мужчина бил по машине кулаком и требовал остановиться. Этот момент сняла камера наружного видеонаблюдения. Запись разошлась в соцсетях.

На кадрах видно, как человек в форме подходит к белому Hundai с шашечками. В это время водитель трогается с места и подхватывает «пассажира» на капот. После недолгого кружения по стоянке таксист дает задний код, мужчина спрыгивает с машины, которая врезается в столб.

По данным сайта «Фонтанка.ру», таксист был пьян. Он вышел из автомобиля нетвердой походкой, чтобы осмотреть повреждения. В это время прокатившийся на капоте человек вызвал инспекторов ДПС. Как пишут в соцсетях, на водителя составили административный протокол по статье КоАП РФ «Отказ от медосвидетельствования».