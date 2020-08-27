Таксист простил пьяную москвичку, которая обматерила его и обвинила в изнасиловании

Пьяная москвичка отказалась платить за такси. У нее вдруг неожиданно пропали телефон и документы, а вдобавок она еще и обвинила водителя в изнасиловании. Что именно произошло в ту ночь, «360» рассказал рассказал таксист. Он же успел записать видео.

Таксист забрал девушку у станции метро «Марьина роща». Она подошла туда с подругой. Та дала водителю свой номер и сказала, чтобы отвез ее приятельницу.

«Обе пьяные были. Подруга посадила ее в машину и сказала, чтобы я ее отвез. Она мне деньги переведет на счет», — рассказал таксист.

Однако потом девушки отказались оплачивать заказ. То говорили, что уже отдали деньги, то якобы потеряли телефонный номер, то документы.

«И вот на почве того-сего начался конфликт. Я говорю: „Как пропало?“. Я начал все записывать на видео», — отметил водитель.

После он вызвал стражей порядка. По его словам, в полиции девушка тоже вела себя неадекватно, кричала, орала, материла полицейских.

Таксист не стал писать заявление, а обошелся только заявлением.

«Я бы сразу уехал, даже если бы она не платила бы. Просто она начала себя неадекватно вести, говорить, что я ее изнасиловал, что у нее телефон пропал. И вот я думал, если сейчас уеду, завтра точно виноват буду я. Решил в полицию позвонить и насчет всего этого момента разобраться», — пояснил водитель.

Из-за 600 рублей он не хотел себе всяких проблем, добавил он.

Вскоре в полицию приехал муж пассажирки. Таксист охарактеризовал его очень адекватным и хорошим человеком. Тот извинился за свою супругу и передал водителю тысячу рублей — столько вышло с учетом ожидания.

После этого таксист уехал. Он даже не стал просить деньги на химчистку, эту работу потом бесплатно выполнили его знакомые.

Мужчина признается, что не держит зла на пассажирку, хотя она называла себя москвичкой, а его оскорбляла.

Она же пьяная была, во-первых. А во-вторых, я же снял это видео просто для собственной безопасности. Я не хотел ее с плохой стороны показать, я вообще не хотел ее с этой стороны показывать таксист

За всю свою профессиональную практику он впервые встретился с такой неадекватной пассажиркой.

Руководство таксиста пообещало разобраться в ситуации и потом по факту перезвонить ему.