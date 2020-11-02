Таксист предложил возить врачей на вызовы бесплатно в Новосибирской области
Житель Бердска (Новосибирская область) выказал готовность бесплатно возить медиков к пациентам, которые заразились коронавирусом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, таксист решил помочь врачам после того, как у его двоюродной сестры заболела дочь. Он понял, что медики не справляются с такой нагрузкой и предложил им свою помощь.
Мужчина признался, что может выехать примерно на 10 вызов, поскольку днем у него не так много работы. Отмечается, что с ним уже связался мэр и сообщил контакты главврача Центральной больницы Бердска.