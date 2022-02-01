Таксист плюнул в клиентку в Москве из-за крема для рук

Пассажирка такси в Москве пострадала во время поездки из-за того, что намазала руки кремом в салоне машины. По словам девушки, водитель начал ругаться, потом высадил ее из автомобиля и чуть не задавил. Потом он открыл окно и плюнул в клиентку.

О конфликте из-за крема для рук сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Девушка, которую выгнали из такси, сообщила, что для вызова машины обратилась в «Ситимобил».

Сидя в автомобиле, она стала мазать руки кремом. Водитель это не оценил, открыл все окна, а когда пассажирка попросила их закрыть, начал оскорблять ее, высказывать угрозы. В итоге водитель, по словам девушки, сказал, что она может вызывать машину классом выше, если ее что-то не устраивает. Высадив клиентку, водитель ее едва не задавил, а потом плюнул в девушку в открытое окно.

Пострадавшая сообщила каналу «Осторожно, новости», что она жаловалась в «Ситимобил». Там ей выдали промокод на следующую поездку и пообещали, что таксиста, который так с ней обошелся, отстранят от работы, хотя он работает не на компанию, а через перевозчика ООО «Фор-Мула». Девушка решила не останавливаться на этом и обратилась в прокуратуру.

На минувшей неделе студентка из Санкт-Петербурга написала заявление в полицию об изнасиловании. По ее словам, она заснула в машине такси, а когда проснулась, обнаружила, что на ней нет нижнего белья.