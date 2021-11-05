Таксист отказался уступать дорогу скорой помощи в Новороссийске. Видео

Врачи скорой помощи Новороссийска опубликовали видео и рассказали, что вынуждены были ждать 15 минут, когда стоявший во дворе таксист удосужится пропустить их к дому, откуда в неотложку поступил вызов. Проехать, не убрав машину такси, было невозможно.

В Instagram городской больницы № 1 сообщается, что таксист не реагировал на уговоры и включенный сигнал скорой.

«Более того, водитель такси вышел из автомобиля и устроил с водителем скорой „дорожные словесные разборки“. Затем демонстративно сел за руль своего автомобиля и бездействовал еще минут семь. Время, которое нельзя терять, время, за которым стоит жизнь», — подчеркнули врачи.

Звук сирены привлек внимание жителей соседних домов. Только их вмешательство заставило таксиста освободить проезд.

Материалы переданы в полицию, которая приступила к поиску водителя.

В январе этого года екатеринбургская скорая не смогла въехать во двор из-за стоящей на дороге иномарки. Ее водитель не смог попасть внутрь, так как дверь автомобиля примерзла. Он вынужден был разбить лобовое стекло, чтобы попасть внутрь салона.